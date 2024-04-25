Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarını Sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.
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