Beşiktaş – Fenerbahçe Derbisinde Geri Sayım Başladı

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte detaylar.

Türkiye’de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Ligin bitimine az bir süre kala rakibi Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk için kalan maçlarının hepsini kazanarak Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekliyor. Liderlik yarışının en kritik haftalarından birisine girilirken Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanında 3 puan arayacak. Rakibi Galatasaray ise 34. hafta maçında kendi sahasında Sivasspor’u ağırlayacak.

Beşiktaş – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Beşiktaş – Fenerbahçe maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak. Bir maç fazla oynayan ve 54 puanda olan Samsunspor’un 52 puanla yer alan Beşiktaş, 3 puan alarak 3. olmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise 3 puan ile zorlu deplasmandan dönmek istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takımın maçında Beşiktaş deplasmanda 1-0 galip gelmişti. Jose Mourinho yönetiminde derbilerde başarısız bir grafik çizen Fenerbahçe bu şansı da kırmayı hedefliyor.

En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’ye karşı iki lig maçında da galip gelen Beşiktaş, bu başarıyı bir kez daha yakalayabilir. Bu sezon 3. olmasına karşın kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, galip gelmesi halinde 20 yıl sonra bir kez daha Fenerbahçe’ye iki maçta da üstünlük sağlayacak.

Beşiktaş – Fenerbahçe maçını yönetecek hakem Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Zorlu 90 dakikanın hakemi Yasin Kol olacak. Yasin Kol’un yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.

Yapay Zeka Fenerbahçe’ye Şans Tanımadı

Maç ile ilgili yapay zekadan alınan tahminlerde Fenerbahçe’ye hiç şans verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Derbilerde başarılı sonuçlar alan Beşiktaş’a karşı derbilerde tam ters bir performans sergileyen Fenerbahçe, yapay zekaya göre 3 puan alamayacak. Maçın berabere bitme olasılığını daha fazla gören yapay zeka, olası bir galibiyete ise Beşiktaş’ı yakın görüyor. Derbinin skor tahminlerinde ise 2-1 Beşiktaş galibiyeti ve 2-2’lik beraberlik öne çıktı.