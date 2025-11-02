Pazar, Kasım 2, 2025

Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinde VAR Hakemi Açıklandı

Süper Lig’in 11. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
3 saat önce
0 0
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlenecek. Derbinin VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olarak açıklandı. AVAR görevini Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır yürütecek.

Diğer Maçların VAR Hakemleri

Günün diğer Süper Lig karşılaşmalarında VAR ve AVAR görev dağılımı da belirlendi. Konyaspor-Samsunspor maçında VAR hakemi Atilla Karaoğlan, AVAR görevlerini Candaş Elbil ve Efe Tanrıverdi üstlenecek. Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşmasında ise VAR Onur Özütoprak, AVAR’ları Abdullah Bora Özkara ve Ozan Ergün olacak.

