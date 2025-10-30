Cuma, Ekim 31, 2025

Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Ali Yılmaz Oldu

Süper Lig’in 11. haftasındaki Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Ali Yılmaz’ın bu sezon görev aldığı maçların detayları belli oldu.
Özge Tekeli
16 saat önce
Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Ali Yılmaz Oldu

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Ali Yılmaz görev yapacak. Yılmaz’ın bu sezon yönettiği maçlar ve performansı spor kamuoyunda merak konusu oldu.

Ali Yılmaz, Fenerbahçe’nin bu sezonki maçlarından birini yönetirken Beşiktaş maçlarında görev almadı. Fenerbahçe’nin yönettiği maç ise 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti. Bu maçta Fenerbahçe, Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Sezon boyunca Ali Yılmaz’ın Süper Lig’de yönettiği diğer maçlar şu şekilde:

  • 09 Ağustos 2025: Samsunspor 2-1 Gençlerbirliği (1. Hafta)

  • 24 Ağustos 2025: Trabzonspor 1-0 Antalyaspor (3. Hafta)

  • 30 Ağustos 2025: Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor (4. Hafta)

  • 17 Eylül 2025: Karagümrük 0-2 Başakşehir (1. Hafta)

  • 28 Eylül 2025: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (7. Hafta)

  • 19 Ekim 2025: Alanyaspor 1-0 Göztepe (9. Hafta)

  • 22 Ekim 2025: Çaykur Rizespor 0-0 Başakşehir (3. Hafta)

