Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Ali Yılmaz Oldu

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Ali Yılmaz görev yapacak. Yılmaz’ın bu sezon yönettiği maçlar ve performansı spor kamuoyunda merak konusu oldu.

Ali Yılmaz, Fenerbahçe’nin bu sezonki maçlarından birini yönetirken Beşiktaş maçlarında görev almadı. Fenerbahçe’nin yönettiği maç ise 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti. Bu maçta Fenerbahçe, Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Sezon boyunca Ali Yılmaz’ın Süper Lig’de yönettiği diğer maçlar şu şekilde: