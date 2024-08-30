UEFA Avrupa Ligi’nde bu yıl 3 takımla temsil edilecek Türkiye’de bir ilk yaşanacak. Bugüne kadar 3 takım ile Avrupa Ligi’nde yer almayan Türkiye’de ülke puanı açısından önemli bir yıl geçirecek. Fenerbahçe’nin 2. Galatasaray’ın 3. ve Beşiktaş’ın 4. torbadan dahil olduğu Avrupa Ligi kura çekiminde tüm rakipler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Rakipleri

Eintracht Frankfurt (E),

Ajax (D)

Maccabi Tel Aviv (E)

Lyon (D)

Malmö (E)

Bodo-Glimt (D)

Atletic Bilbao (E)

Twente (D)

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Rakipleri

Slavia Prag (D)

Manchester United (E)

Lyon (E)

AZ Alkmaar (D)

Union SG (E)

Midtjylland (D)

Atletic Bilbao (E)

Twente (D)

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın Rakipleri

Tottenham (E)

Ajax (D)

PAOK (E)

AZ Alkmaar (D)

Dinamo Kiev (E)

Malmö (D)

Elfsborg (E)

RFS (D)

1’nci Torba Eşleşmeleri

2’nci Torba Eşleşmeleri

3’ncü Torba Eşleşmeleri

4’ncü Torba Eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi Maçları Ne Zaman Oynanacak?

Kura çekiminin tamamlanmasıyla gözler maçlara çevrildi. UEFA Avrupa Ligi’nde maçlar 25-26 Eylül itibariyle oynanmaya başlanacak. Tarihler ise şöyle;

1’nci Hafta: 25-26 Eylül 2024

2’nci Hafta: 3 Ekim 2024

3’nci Hafta: 24 Ekim 2024

4’ncü Hafta: 7 Kasım 2024

5’nci Hafta: 28 Kasım 2024

6’ncı Hafta: 12 Aralık 2024

7’nci Hafta: 23 Ocak 2025

8’nci Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025