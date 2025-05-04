Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Mücadele, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynandı.

Karşılaşmanın tek golü, ilk yarının son anlarında siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’ten geldi. 44. dakikada rakip savunmadan seken topa ceza sahasında hızlıca reaksiyon gösteren Gedson, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. İlk devre, Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Beşiktaş, Gedson’un ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci, gole izin vermeyerek takımını maçta tuttu.

İkinci yarıda Fenerbahçe beraberlik golünü bulmak adına baskı kursa da siyah-beyazlı ekip savunmada hata yapmadı. Maçın son düdüğüyle birlikte Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrılarak deplasmanda üç puanın sahibi oldu.

Müsabakayı Yasin Kol yönetirken, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yaptı.