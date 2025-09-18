Perşembe, Eylül 18, 2025

Son Dakika

Konfor, Özgürlük ve Esnekliği Birleştiren Yaşam Alanları: İstanbul’da Eşyalı Daire Kiralama 3 saat ago
Esra Ronabar ve Barış Falay Aynı Gün Ekranda Karşı Karşıya 5 saat ago
İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki Görüntülerle İlgili Bakanlıktan Resmi Açıklama 6 saat ago
GLP-1 İlaçlarının Mikrodozu Uzun Ömür Sağlıyor mu? Uzmanlar Yanıtladı 6 saat ago
Mercedes-Benz, Araç İçi Tasarımda Değişikliğe Gitti 7 saat ago
Beşiktaş, Göztepe Maçında 4 Kritik İsmi Olmadan Sahaya Çıkacak 7 saat ago
Türkiye A Millî Takımı, FIFA Sıralamasında Yerini Korudu 7 saat ago
51 Bin 359 Şehit Yakını ve Gazi Kamu Kurumlarında İstihdam Edildi 8 saat ago
Eylül 2025’te Dünyanın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu 9 saat ago
Trendyol Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Belli Oldu 10 saat ago

Beşiktaş, Göztepe Maçında 4 Kritik İsmi Olmadan Sahaya Çıkacak

Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe karşısına çıkacak Beşiktaş'ta dört önemli oyuncusundan yoksun; işte kadroda yer alan isimler...
Özge Tekeli
7 saat önce
0 0
Beşiktaş, Göztepe Maçında 4 Kritik İsmi Olmadan Sahaya Çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışmada, futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı bir programı tamamladı. Antrenman, ısınma koşuları ile başladı, ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü ve taktik çalışmayla son buldu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman yaklaşık 70 dakika sürdü.

Beşiktaş’ın Göztepe maçında kadrosunda dört isim yer almayacak. Cezalı olan Orkun Kökçü’nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi, Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekibin resmi açıklamasına göre teknik heyet eksik oyunculara rağmen deplasmanda mücadele edecek kadroyu belirledi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX