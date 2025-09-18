Beşiktaş, Göztepe Maçında 4 Kritik İsmi Olmadan Sahaya Çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışmada, futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı bir programı tamamladı. Antrenman, ısınma koşuları ile başladı, ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü ve taktik çalışmayla son buldu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman yaklaşık 70 dakika sürdü.

Beşiktaş’ın Göztepe maçında kadrosunda dört isim yer almayacak. Cezalı olan Orkun Kökçü’nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi, Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekibin resmi açıklamasına göre teknik heyet eksik oyunculara rağmen deplasmanda mücadele edecek kadroyu belirledi.