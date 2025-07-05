Beşiktaş, Jens Cajuste Transferinde Napoli ile Anlaşmaya Vardı

Beşiktaş, orta saha hattına önemli bir takviye gerçekleştirmek üzere Napoli ile el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, İsveçli futbolcu Jens Cajuste’nin kiralık transferi konusunda İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu tarafından verilen bilgilere göre transfer, belirli maç sayısına bağlı olarak 6.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu içerecek. 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town’da kiralık olarak forma giyen Jens Cajuste, 33 resmi karşılaşmada süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.