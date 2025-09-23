Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, Bayern Münih’in Radarındaydı

Eski Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş, Radyospor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirbaş, Türkiye A Milli Futbol Takımı kalecisi ve Beşiktaş kaptanı Mert Günok’un geçmişte Galatasaray’a transferi için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Demirbaş, yaklaşık 3-4 yıl önce Mert Günok’u sarı-kırmızılı kulübe kazandırmak istediğini ifade etti. Deneyimli kaleci, o dönemde Muslera’nın takımda bulunduğunu hatırlatarak, “Muslera Türkiye’de başarılı, Avrupa’da ise zaman zaman aksıyordu. Mert iyi bir yedek olursa Muslera’yı destekler ve takımın performansına katkı sağlar.” dedi.

Ancak Mert Günok, bu teklifi reddederek Beşiktaş’ta düzenli olarak oynama kararı aldı ve kariyerine Siyah-Beyazlı formayla devam etti. Demirbaş, bu kararın milli takım tercihlerinde de olumlu etkiler yarattığını vurguladı.

Öte yandan Demirbaş, 36 yaşındaki kaleci için bir yıl önce Bayern Münih’in de transfer girişiminde bulunduğunu açıkladı. Ancak yaş faktörü nedeniyle transferin son anda gerçekleşmediği belirtildi. Demirbaş, “Mert’i 25 yaşında bu seviyelere taşısaydık, şu anda Avrupa’nın üst düzey kulüplerinden birinde forma giyiyor olabilirdi.” ifadelerini kullandı.