Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica ile Görüşüyor

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu’nu listesine ekledi. Siyah-beyazlı ekip, daha önce Orkun Kökçü transferinde olduğu gibi Kerem için de Portekiz temsilcisiyle temaslarını hızlandırdı.

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden Record’un haberine göre 26 yaşındaki milli oyuncu Benfica’dan ayrılma kararı aldı. Haberde, Kerem’in Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Benfica ile toplam 59 resmi maça çıkan başarılı futbolcu, 18 gol ve 16 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş yönetimi, Kerem Aktürkoğlu’nu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda yıldız oyuncunun sözleşmesinin ilk etapta 1 yıl kiralık olacağı, sonrasında ise 4 yıl daha uzatılarak toplamda 5 yıllık bir kontrat hazırlanacağı öğrenildi.

Tammy Abraham ve Orkun Kökçü hamleleriyle iddialı bir kadro kurma hedefini sürdüren Beşiktaş’ın, Kerem transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.