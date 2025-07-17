Beşiktaş, Kyle Walker-Peters Transferinden Vazgeçti

Beşiktaş, kadrosuna katmayı planladığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters’ın transfer sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; daha önce prensip anlaşmasına varılan ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilen 28 yaşındaki futbolcunun, geliş tarihini tekrar erteleme talebinde bulunduğu belirtildi. Yönetim, oyuncunun üst üste yaptığı ek süre isteklerinin ardından transfer görüşmelerini sonlandırma kararı aldı.

Siyah-beyazlı kulüp, transfer iptaline ilişkin duyurusunda şu ifadelere yer verdi: