Beşiktaş Orta Sahaya Takviye İçin Nicolas Raskin’i Hedefliyor

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in ayrılığı sonrası orta sahadaki boşluğu doldurmak için harekete geçti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımın orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Glasgow Rangers forması giyen Nicolas Raskin’in transfer edilmesini talep etti.

24 yaşındaki Belçikalı futbolcu hem ön libero (6 numara) hem de merkez orta saha (8 numara) mevkilerinde görev yapabiliyor. Bu özelliği nedeniyle Beşiktaş yönetimi, Raskin’i transfer listesinin ön sırasına yerleştirdi. Oyuncunun takıma katılması halinde, Gedson Fernandes’in CSKA Moskova’ya transferi sonrası oluşan boşluk kapatılmış olacak.

Yaz döneminde Rıdvan Yılmaz ve Vaclav Cerny’yi Rangers’tan kadrosuna katan siyah-beyazlı yönetim, İskoç kulübü ile olan olumlu ilişkilerini bu transferde de avantaja çevirmeyi planlıyor. Belçikalı futbolcunun Beşiktaş’a sıcak baktığı belirtilirken, Başkan Serdal Adalı’nın ocak ayında Rangers ile masaya oturarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.