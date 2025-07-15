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    Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain ile Yollarını Ayırdı

    Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain’in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

    Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

    2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde Liverpool’dan bonservissiz olarak kadroya katılan 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla iki sezonda toplam 50 maça çıktı. Oxlade-Chamberlain, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydederken 1 de asist yaptı.

    İngiliz futbolcu, Beşiktaş kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 24 maçta görev alamadı. Kulüp yönetiminin uzun süredir takımdan ayrılması için görüşmeler yürüttüğü bilinen Oxlade-Chamberlain’in kontratı karşılıklı mutabakat sonucu feshedildi.

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