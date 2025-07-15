Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde Liverpool’dan bonservissiz olarak kadroya katılan 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla iki sezonda toplam 50 maça çıktı. Oxlade-Chamberlain, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydederken 1 de asist yaptı.

İngiliz futbolcu, Beşiktaş kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 24 maçta görev alamadı. Kulüp yönetiminin uzun süredir takımdan ayrılması için görüşmeler yürüttüğü bilinen Oxlade-Chamberlain’in kontratı karşılıklı mutabakat sonucu feshedildi.