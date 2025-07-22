Beşiktaş Shakhtar Donetsk Maçı Bilet Fiyatları ve Yayın Bilgileri Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş, Perşembe günü sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 24 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Kritik maç, HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, bir önceki turda Finlandiya ekibi Ilves’i toplamda 6-0’lık skorla geçerek adını 2. ön eleme turuna yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip ise Avrupa macerasına bu turdan başlayacak.

Karşılaşmanın biletleri de bugün itibarıyla satışa sunuldu. Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre genel bilet satışı bugün saat 11.00’de erişime açıldı.

Bilet fiyatları tribün ve kategoriye göre farklılık gösteriyor. VIP 100 tribünü biletleri 25 bin TL’den satışa çıkarken, VIP 101-126 bölümü 22 bin TL olarak belirlendi. Diğer kategorilerde ise bilet fiyatları 7 bin TL, 6 bin TL, 5 bin TL, 4 bin 500 TL, 4 bin TL, 3 bin 500 TL olarak duyuruldu. Doğu Üst tribünü biletleri 4 bin TL’den satılırken, en uygun biletler bin 500 TL ve bin 250 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.