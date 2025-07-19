Beşiktaş Shakhtar Donetsk Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk oldu. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ilk eleme turunda Finlandiya ekibi Ilves’i eleyerek siyah-beyazlılarla eşleşti.

Karşılaşmanın ilk maçı 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Müsabakanın başlama saati henüz netleşmedi. Maçın yayın haklarının geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi yayınlarını da üstlenen TRT’de olması bekleniyor.

UEFA’nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş – Shakhtar Donetsk karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov’un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Martin Venev üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.

Rövanş karşılaşması ise 31 Temmuz’da Shakhtar Donetsk’in sahasında yapılacak. İki takım arasında oynanacak bu zorlu eşleşmede tur atlayan ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselerek gruplara katılma yolunda önemli bir avantaj elde edecek.