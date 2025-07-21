Beşiktaş Shakhtar Donetsk’i Geçerse Avrupa Ligi’nde Rakibi Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılarak Avrupa sahnesindeki yolculuğuna başlıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu turda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın üstlendiği Shakhtar Donetsk’e karşı oynanacak bu kritik eşleşmenin kazananı, bir sonraki turda karşılaşacağı rakibini de öğrenmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde tamamlandı. Yapılan kura çekimine göre Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i saf dışı bırakması halinde, 3. ön eleme turunda Rangers ile Panathinaikos arasındaki eşleşmenin kaybedeni ile mücadele edecek.

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak ilk maç 24 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Rövanş karşılaşması ise 31 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Siyah-beyazlılar bu turu geçmeyi başarırsa, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmalarını 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynayacak.