Beşiktaş Taraftarına Konyaspor Deplasmanı İçin Bilet Satışı Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin taraftarlarına ayrılan biletler satışa sunuldu.
Karşılaşma, 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen Beşiktaşlı taraftarlar, 1.950 TL bedelle bilet sahibi olabilecek.
Deplasman tribünü biletleri yalnızca Beşiktaş logolu Passolig kartına sahip taraftarlar tarafından satın alınabilecek. Bilet alımları, passo.com.tr internet sitesi ile Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.