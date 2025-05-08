Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Taraftara Açık Antrenman Düzenleyecek

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’de elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından taraftarlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, 8 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştireceği antrenmanı, taraftarların ve basın mensuplarının izlenimine açacak.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre antrenmanı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, Beşiktaş JK logolu Passolig kartına sahip olmaları koşuluyla ücretsiz bilet temin edebilecek. Biletler, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden, passo.com.tr adresinden veya Passo mobil uygulaması aracılığıyla alınmaya başlandı.

İzleyici yoğunluğuna bağlı olarak öncelikli olarak doğu alt tribün biletleri, ardından ihtiyaç halinde doğu üst tribün biletlerinin dağıtımı yapılacak. Beşiktaş yönetimi, taraftarlarla doğrudan temas kurulacak bu etkinlikle birlikte takımın moral ve motivasyonunun daha da artmasını hedefliyor.