Beşiktaş Yönetiminden Taraftara Önemli Duyuru

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 4 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre deplasmandaki müsabakayı tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarlarının stadyuma ulaşımı, kulüp tarafından tahsis edilen otobüslerle sağlanacak. Şehir dışından gelen taraftarların bireysel olarak stadyuma giriş yapmaları mümkün olmayacak.

Taraftarların, otobüslerle transfer için 4 Ekim saat 15.00’ten itibaren Tüpraş Stadyumu’nda toplanmaları gerekiyor. Otobüsler ise 16.00’da hareket edecek.