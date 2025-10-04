Cumartesi, Ekim 4, 2025

Beşiktaş Yönetiminden Taraftara Önemli Duyuru

Beşiktaşlı taraftarlar, bugün oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi Tüpraş Stadyumu’nda buluşacak; kulüp tarafından tahsis edilen otobüslerle stadyuma ulaşım sağlanacak.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 4 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre deplasmandaki müsabakayı tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarlarının stadyuma ulaşımı, kulüp tarafından tahsis edilen otobüslerle sağlanacak. Şehir dışından gelen taraftarların bireysel olarak stadyuma giriş yapmaları mümkün olmayacak.

Taraftarların, otobüslerle transfer için 4 Ekim saat 15.00’ten itibaren Tüpraş Stadyumu’nda toplanmaları gerekiyor. Otobüsler ise 16.00’da hareket edecek.

