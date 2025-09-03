Beşiktaş, Zuriko Davitashvili Transferi İçin Yeniden Harekete Geçti

Beşiktaş, Avrupa’da yaz transfer döneminin kapanmasının ardından kadro planlamasında önceliği sol kanat takviyesine verdi. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir radarında olan St. Etienne’in Gürcü futbolcusu Zuriko Davitashvili için yeniden girişimde bulundu.

Fransız temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için başlangıçta 20 milyon Euro talep etmişti. Ancak Avrupa’nın önde gelen liglerinden beklediği teklifi alamayan St. Etienne, rakamda esneklik göstermeye başladı. Beşiktaş’ın, transferi 15 milyon Euro’nun altına çekmek için kulüp yetkilileriyle pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan Davitashvili’nin, Ligue 2’de forma giymek istememesi nedeniyle Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor.