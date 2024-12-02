Beşiktaş Kulübü, son yıllarda teknik direktörlerle yollarını ayırırken ödediği yüksek fesih bedelleriyle dikkat çekiyor. Son olarak Giovanni van Bronckhorst ve ekibine ödenen 3.4 milyon euro ile birlikte 2000 yılından bu yana siyah-beyazlıların teknik direktörlere ödediği toplam tazminat 17 milyon euroya (güncel kurla 624 milyon TL) ulaştı.

Bronckhorst Sezon Sonunu Göremedi

Süper Lig’de alınan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan yenilginin ardından, Beşiktaş yönetimi Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı. Bu karar, kulübün teknik direktörler için ödediği yüksek tazminatlara bir yenisini ekledi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaş, 17 milyon euroluk fesih bedeliyle “4 büyükler” arasında zirvede yer alıyor. Galatasaray, teknik direktörlere ödediği toplam 11.7 milyon euroyla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 10.8 milyon euro ile üçüncü, Trabzonspor ise 2.6 milyon euro ile dördüncü sırada bulunuyor.

Del Bosque Zirvede

Beşiktaş’ın ödediği fesih bedelleri arasında en dikkat çekici isim, 2004-05 sezonunda 8.5 milyon euro ile kulüp tarihinin en yüksek tazminatını alan Del Bosque oldu. Onu 2006-07 sezonunda 3 milyon euro ile Jean Tigana, 2010-11 sezonunda ise 1 milyon euro ile Bernd Schüster izledi. Daha yakın tarihte ise Valerien İsmael’e 600 bin euro, Fernando Santos’a ise 500 bin euro ödendi.