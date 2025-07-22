Beşiktaş’ta Kadro Yenileme Süreci Başladı

Beşiktaş’ta sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında kritik kararlar alındı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, oyuncu performanslarını yakından inceleyerek bazı futbolcularla yolların ayrılması yönünde adımlar attı. Özellikle Jean Onana, Al Musrati ve Bahtiyar Zaynutdinov’un takımda kalma durumları masaya yatırıldı ve yönetim bu üç oyuncu için transfer görüşmelerini başlattı.

Norveçli teknik adam, kamp sürecinde tüm kadroyu yakından takip etti. Son oynanan hazırlık maçında oyunculara kendini kanıtlama fırsatı sunan Solskjaer, performans değerlendirmesi sonrasında bazı isimlerin beklentileri karşılayamadığını belirtti. Bu kapsamda, Onana, Al Musrati ve Zaynutdinov’un kulüpten ayrılmasının gündemde olduğu bildirildi.

Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde birkaç oyuncuyla yolları ayırmanın yanı sıra takıma önemli takviyeler yapmayı hedefliyor. Transfer döneminde hem kadro derinliği artırılacak hem de teknik ekibin ihtiyaç duyduğu pozisyonlara güçlendirme sağlanacak.