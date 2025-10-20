Beşiktaş’ta Konyaspor Maçı Öncesi 6 Eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasından ertelenen karşılaşmada 22 Ekim Salı günü Tümosan Konyaspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, kritik mücadele öncesi statü gereği önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkacak.

Ligin üçüncü haftasında oynanması planlanan ancak Avrupa kupası programı nedeniyle ertelenen müsabakada, her iki takım da yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuları oynatamayacak. Bu kapsamda Beşiktaş’ta El Bilal Touré, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağ, Jota Silva ve Tiago Djalo kadroda yer alamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, eksik isimlerin çokluğu nedeniyle planlamasını erken tamamladı. Kalede Mert Günok’un görev alması beklenirken, savunma dörtlüsünün Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşacağı öğrenildi.

Orta alanda Wilfred Ndidi ile Orkun Kökçü forma giyecek. Hücum pozisyonunda ise takımın oyun kurulumunda etkili ismi Rafa Silva sahada olacak. Sağ kanatta Milot Rashica’nın oynaması kesinleşirken, sol kanatta Devrim Şahin ile Mustafa Erhan Hekimoğlu arasında tercih yapılacak.

Beşiktaş’ta ileri uçta İngiliz golcü Tammy Abraham görev yapacak. Siyah-beyazlı ekip, eksiklerine rağmen Konya deplasmanından galibiyetle dönerek moral bulmayı hedefliyor.