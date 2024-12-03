Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifa etmesi sonrasında göreve Hüseyin Yücel devam ediyordu. Taraftarın tepki gösterdiği ve seçim istediği Beşiktaş cephesinde dün akşamki puan kaybı sonrasında bugün beklenen açıklama yapıldı.

Hasan Arat’ın istifası sonrasında Hüseyin Yücel tarafından yapılan ilk açıklamalarda sezon sonuna kadar görevin devam ettirileceği belirtilmişti. Ancak teknik direktör konusunda anlaşma sağlayamayan ve alınan başarısız sonuçların sonrasında da taraftarın büyük tepki gösterdiği yönetim olağanüstü seçim kararı aldı. Bugün yapılan son dakika açıklaması ile Beşiktaş’ın olağanüstü seçime giderek yeni başkanını seçeceği ve yeniden bir başlangıç yapacağı açıklandı.

Beşiktaş Seçimi Ne Zaman Yapılacak?

Beşiktaş 29 Aralık tarihinde olağanüstü seçime giderek yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş’ın Başkanı Kim Olacak?

Beşiktaş’ın başkanlığı için pek çok farklı ismin adı geçmiş olsa da yaşanan sorunlar sonrasında henüz adaylığını açıklayan bir isim bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a başkanlık için aday olacak isimlerin yeni yönetim ekibi ile birlikte tanıtım yapması bekleniyor.