Bu akşam oynanacak maçlar ve maçları yayınlanacak kanallar resmen açıklandı. Saat 19.00’da oynanacak ilk maç ile başlayacak futbol heyecanı 22.30’da oynanacak İspanya Lig maçı ile devam edecek. Gece boyunca devam edecek futbol maçlarında Türkiye’den de bir maç var.

Bu Akşam Hangi Maçlar Var?

26 Ağustos maçları şöyle;