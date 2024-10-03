Türkiye’de Avrupa kupa maçlarının yanı sıra Süper Lig maçları da devam ediyor. Trendyol Süper Lig 8. hafta maçları resmi olarak duyuruldu. Yayınlanan takvimde Fenerbahçe’nin maçının olmaması ise futbolseverlerin radarından kaçmadı. Kısa sürede gündem olan bu durum, Fenerbahçe’nin maçı neden yok sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Fenerbahçe’nin maçı neden yok?

Süper Lig 8. Haftasında Fenerbahçe’nin Maçı Neden Yok?

Fenerbahçe Süper Lig’in 8. haftasında bay geçeceği için maçı yok. Her hafta 1 takımın bay geçtiği Süper Lig’de bu nedenle her hafta 1 takım maç oynamıyor ve ara veriyor. Bu durum sezon başından beri tartışma konusu olsa da gelecek sezonda takım sayılarının düzenlenmesiyle bay sistemi ortadan kaldırılacak.

Süper Lig’de Haftanın Maçları

Fenerbahçe’nin bay geçeceği Süper Lig’de haftanın maçları şöyle;

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa- Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe- Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir- Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar

13.30 TÜMOSAN Konyaspor- İkas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor- Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray- Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK- Beşiktaş (Gaziantep)