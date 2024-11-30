Maç izlemek isteyenler için ücretsiz bir şekilde yayın yapan TRT Spor’da merakla beklenen haftanın programı belli oldu. Bugün 19.00 itibariyle başlayacak maçlar hafta sonu boyunca devam edecek. Peki, bu haftanın programında hangi maçlar var?

İşte TRT Spor’da Şifresiz Yayınlanacak Maçlar

30 Kasım Cumartesi

19:00 Çorum FK – Erzurumspor FK (TRT Spor)

1 Aralık Pazar

13:30 Ümraniyespor – Gençlerbirliği (TRT Spor)

16:00 MKE Ankaragücü – Pendikspor (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük – Esenler Erokspor (TRT Spor)

2 Aralık Pazartesi

20:00 Sakaryaspor – Boluspor