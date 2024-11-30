Maç izlemek isteyenler için ücretsiz bir şekilde yayın yapan TRT Spor’da merakla beklenen haftanın programı belli oldu. Bugün 19.00 itibariyle başlayacak maçlar hafta sonu boyunca devam edecek. Peki, bu haftanın programında hangi maçlar var?
İşte TRT Spor’da Şifresiz Yayınlanacak Maçlar
30 Kasım Cumartesi
19:00 Çorum FK – Erzurumspor FK (TRT Spor)
1 Aralık Pazar
13:30 Ümraniyespor – Gençlerbirliği (TRT Spor)
16:00 MKE Ankaragücü – Pendikspor (TRT Spor)
19:00 Fatih Karagümrük – Esenler Erokspor (TRT Spor)
2 Aralık Pazartesi
20:00 Sakaryaspor – Boluspor