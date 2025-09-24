Çarşamba, Eylül 24, 2025

Son Dakika

Disney+, Abonelik Fiyatlarına Yeni Zam Getiriyor: İşte Güncel Tutarlar 14 dakika ago
Bulgaristan – Türkiye Maçı İçin Biletler Satışa Çıktı 46 dakika ago
WhatsApp’a Çeviri Özelliği Geldi: Mesajlar Anında İstenilen Dile Çevrilebilecek 2 saat ago
Erken Emeklilik İçin Son Tarih Açıklandı 2 saat ago
Burak İnce, Suudi Arabistan Pro Lig’e Transfer Oldu 3 saat ago
Sahil Güvenlik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu 3 saat ago
AÖL Kayıt Yenileme 26 Eylül’de Sona Eriyor 4 saat ago
Beşiktaş, Vanja Milinkovic-Savic Transferi İçin Harekete Geçti 5 saat ago
Filenin Efeleri Bugün Polonya Sınavına Çıkıyor 5 saat ago
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tutuklandı 21 saat ago

Bulgaristan – Türkiye Maçı İçin Biletler Satışa Çıktı

A Millî Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Özge Tekeli
46 dakika önce
0 0
Bulgaristan – Türkiye Maçı İçin Biletler Satışa Çıktı

A Millî Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri genel satışa açıldı.

Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45’te Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Millî takımın taraftarları için ayrılan misafir tribün biletlerinin fiyatı 1750 TL olarak duyuruldu.

Biletler yalnızca www.passo.com.tr
ve Passo mobil uygulaması üzerinden, ad, soyad, T.C. kimlik veya pasaport numarası ile iletişim bilgileri girilerek satın alınabilecek. Satın alınan biletlerin teslimat süreci ve kullanım kuralları passo’nun resmi internet sitesinde yer alıyor. Passo haricindeki platformlardan alınacak biletlerin geçerliliği konusunda ise sorumluluk kabul edilmeyecek.

Öte yandan, Bulgaristan – Türkiye müsabakası için bilet alımında Passolig kart şartı aranmayacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX