Bulgaristan – Türkiye Maçı İçin Biletler Satışa Çıktı

A Millî Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri genel satışa açıldı.

Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45’te Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Millî takımın taraftarları için ayrılan misafir tribün biletlerinin fiyatı 1750 TL olarak duyuruldu.

Biletler yalnızca www.passo.com.tr

ve Passo mobil uygulaması üzerinden, ad, soyad, T.C. kimlik veya pasaport numarası ile iletişim bilgileri girilerek satın alınabilecek. Satın alınan biletlerin teslimat süreci ve kullanım kuralları passo’nun resmi internet sitesinde yer alıyor. Passo haricindeki platformlardan alınacak biletlerin geçerliliği konusunda ise sorumluluk kabul edilmeyecek.

Öte yandan, Bulgaristan – Türkiye müsabakası için bilet alımında Passolig kart şartı aranmayacak.