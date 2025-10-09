Perşembe, Ekim 9, 2025

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda oynanacak Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasının hakemleri belli oldu. İşte, karşılaşmada görev alacak hakemler...
Özge Tekeli
55 dakika önce
Bulgaristan – Türkiye Maçının Hakem Kadrosu Açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında oynanacak Bulgaristan-Türkiye maçının hakemleri netlik kazandı.

11 Ekim 2025 Cumartesi günü Sofya’da Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho’ya saha içi yardımcı hakem olarak Rui Teixeira ve Pedro Almeida eşlik edecek. Maçın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini André Narciso üstlenirken, AVAR koltuğunda Helder Malheiro görev alacak.

