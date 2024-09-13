Almanya profesyonel futbol ligi Bundesliga’da yeni hafta maçları başlıyor. Yeni haftada oynanacak karşılaşmalar ve Türkiye’de yayınlayacak kanallar belli oldu. İşte bu haftanın maçları;
İşte Bundesliga Maç Saatleri ve Yayınlanacak Kanallar
- 13 Eylül 21.30 – Borussia Dortmund – FC Heidenheim – Bein Sport 3
- 14 Eylül 16.30 – TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen – Bein Sport 5
- 14 Eylül 16.30 – RB Leipzig – FC Union Berlin – TOD
- 14 Eylül 16.30 – VFL Wolfsburg –Eintracht Frankfurt – TOD
- 14 Eylül 16.30 – SF Freiburg – VFL Bochum – TOD
- 14 Eylül 16.30 – Borussia M’Gladbach – VFB Stutgart – TOD
- 14 Eylül 19.30 – Holstein Kiel – FC Bayern Münih – Bein Sport 4
- 15 Eylül 16.30 – FC Augsburg – FC St. Pauli – Bein Sport 5
- 15 Eylül 18.30 – FSV Mainz 05 – SC Werder Bremen – Bein Sport 4