Almanya profesyonel futbol ligi Bundesliga’da yeni hafta maçları başlıyor. Yeni haftada oynanacak karşılaşmalar ve Türkiye’de yayınlayacak kanallar belli oldu. İşte bu haftanın maçları;

İşte Bundesliga Maç Saatleri ve Yayınlanacak Kanallar