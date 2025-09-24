Burak İnce, Suudi Arabistan Pro Lig’e Transfer Oldu

Genç Türk futbolcu Burak İnce, kariyerine Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Akhdoud’da devam edecek. Son olarak Polonya ekibi Slask Wroclaw forması giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.
Al Akhdoud, transferi sosyal medya hesaplarından duyurarak Burak İnce’nin takım kadrosuna katıldığını açıkladı. Genç futbolcunun transferi, Suudi Arabistan liginde Türk futbolcuların sayısının artmasına katkı sağladı.
Burak İnce, Slask Wroclaw’da görev yaptığı süre boyunca 41 maçta forma giymiş, 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.