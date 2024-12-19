Puan farkıyla ligde lider durumda olan Bursaspor’da Pablo Martin Batalla ile yolların ayrılması taraftarın tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Bursaspor yönetimi teknik direktör için yeni kararını duyurdu.

Bursaspor’da Pablo Martin Batalla Dönemi Devam Edecek

Bursaspor’un resmi açıklamasında Pablo Martin Batalla ile yola devam edileceği belirtildi. Açıklamada “Kamuoyuna Duyuru Değerli Bursaspor Ailesi, Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz.” denildi.