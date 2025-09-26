Caner Erkin ve Burak Altıparmak Sakaryaspor’da Kadro Dışı Bırakıldı

Cuma, Eylül 26, 2025

Sakaryaspor, Pendikspor maçında yaşanan saha içi gerginlik sonrası Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ı disiplin kararıyla kadro dışı bıraktı.
Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı ve mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın 77. dakikasında sahada yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak ile yaşadığı tartışma sırasında tokat attı ve hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Sakaryaspor yönetimi, her iki oyuncunun da teknik ekip ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Sakaryaspor’un tarih boyunca benimsediği ahlaki değerler, takım ruhu ve dayanışma ilkelerinin öncelikli olduğu vurgulandı. Açıklamada, saha içinde ve dışında kulüp kültürüne aykırı hareket eden futbolcuların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Kulüp yönetimi, Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın davranışlarının centilmenlik ve takım ruhuna zarar verdiği gerekçesiyle kadro dışı kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, Sakaryaspor armasını taşıyan tüm oyuncuların kulübün değerlerine uygun hareket etmesinin öncelikli olduğu ifade edildi.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, kulüp yönetimi disiplin kararının arkasında durduğunu açıkladı.

