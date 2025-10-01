Caner Erkin’e Sakaryaspor’da 6 Maç Men ve 134 Bin TL Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin’e, takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi ve hakemlere sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle toplam 6 maç men ve 134 bin TL para cezası verdi.

Pendikspor ile oynanan Trendyol 1. Lig mücadelesinde takım arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası ihraç edilen Caner Erkin’in disiplin durumu TFF tarafından resmen açıklandı. Federasyonun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararına göre ihraç öncesi takım arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle Erkin, 4 resmi maçtan men edilip 54 bin TL para cezası aldı.

Aynı maçta, ihraç edildikten sonra hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle de 2 maç men ve 80 bin TL para cezası uygulandı.