Çaykur Rizespor Evinde Kayıpları Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak ligdeki puan kayıplarına bir yenisini ekledi.
Trendyol Süper Lig’in bu haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı ağırladı. Karadeniz ekibi, maçın son anlarında yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve ligde üst üste puan kayıplarına bir yenisini ekledi.

Mücadeleye hızlı başlayan Kasımpaşa, 35. dakikada Gueye’nin attığı golle öne geçti. Çaykur Rizespor, 60. dakikada Papanikolaou’nun golüyle skoru eşitledi. Ancak Kasımpaşa, 90+3. dakikada Ben Ouanes’in attığı golle galibiyeti elde etti.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, ligde 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak 5 puana ulaştı ve puan tablosunda 14. sırada yer aldı. Teknik direktör İlhan Palut’un takımı, geçen sezonki dalgalı performansını bu sezona da taşımış oldu.

Maçın hakemliğini Çağdaş Altay üstlenirken, Serkan Çimen ve Salih Burak Demirel yardımcı hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmada Çaykur Rizespor’dan Muhammet Taha Şahin, Kasımpaşa’dan ise Gueye ve Atakan Müjde sarı kart gördü.

Çaykur Rizespor sahadaki kadrosunda Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala, Laçi, Augusto, Rak Sakyi ve Sowe’ya yer verirken, Kasımpaşa sahaya Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cem Üstündağ, Ben Ouanes ve Gueye ile çıktı.

