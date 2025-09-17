Cedi Osman, Bir Süre Forma Giyemeyecek

Çarşamba, Eylül 17, 2025

EuroBasket sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle bacak ödemi yaşayan Cedi Osman, Panathinaikos’un Avustralya’daki “Pavlos Giannakopoulos” turnuvasında forma giymeyecek.
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un yıldız oyuncusu Cedi Osman, EuroBasket 2025’te yaşadığı sakatlığın etkileri nedeniyle Avustralya’da düzenlenecek “Pavlos Giannakopoulos” turnuvasında forma giymeyecek.

A Milli Takım ile EuroBasket 2025’te gümüş madalya kazanan Osman, çeyrek finalde Polonya karşısında sakatlanmıştı. Yarı finalde Yunanistan ve finalde Almanya ile oynanan karşılaşmalarda sahada kalabilmek için büyük çaba gösterdi. Final maçında 40 dakika boyunca sahada kalan oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden 6/9 isabetle 23 sayı kaydetti.

Yoğun maç temposu ve bacak bölgesine aşırı yüklenme sonucunda kemik ödemi oluşan Osman, doktorların tavsiyesiyle resmi maçlardan bir süre uzak kalacak. Ayrıca yaklaşık 24 saat sürecek Avustralya yolculuğu sırasında oluşabilecek yorgunluğun önüne geçmek amacıyla Atina’da kalması uygun bulundu.

Panathinaikos, Osman’ın tedavisinin öncelikli olduğunu belirterek oyuncunun dönüş tarihinin sakatlığın seyrine bağlı olacağını açıkladı.

