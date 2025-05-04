Celta Vigo Karşısında İlk 11’de Başlayan Arda Güler Gol Attı

İspanya La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadyumu’nda Celta Vigo’yu ağırladı. Liderlik yarışında Barcelona’nın gerisinde kalan eflatun-beyazlılar, Celta Vigo karşısında galip gelerek zirve umutlarını sürdürmek istedi. Maçta dikkat çeken isimlerden biri de, genç yıldız Arda Güler oldu.

Real Madrid, 33. dakikada Arda Güler’in harika golüyle öne geçti. Genç futbolcu, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak köşeye yaptığı şutla topu ağlarla buluşturdu. Arda’nın golü, maçın dönüm noktalarından biri oldu.

İlk yarının sonlarına doğru, Kylian Mbappe’nin 39. dakikada attığı golle Real Madrid, farkı ikiye çıkardı. Bellingham’ın savunma arkasına yaptığı mükemmel pası değerlendiren Mbappe, uzak köşeye yaptığı şutla topu filelere gönderdi.

İkinci yarıda Arda Güler, 48. dakikada bir asist yaparak maçtaki etkisini sürdürdü. Arda’nın ara pasını değerlendiren Mbappe, Real Madrid’in 3-0’lık skorunu kaydetti.

Arda Güler, 57. dakikada ikinci golüne de çok yaklaştı. Celta Vigo savunmasından kaptığı topla Bellingham’a pas attı ve ardından Mbappe ile verkaç yaparak şutunu çekti ancak Celta Vigo kalecisi başarılı bir kurtarış yaptı.