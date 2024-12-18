Türkiye’de Ziraat Kupası heyecanı devam ediyor. 5 tur kurallarının çekilmesinden ardından dün başlayan 5. tur maçları bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. 5. tur eşleşmelerinde Çorluspor 1947 kendi evinde Kocaelispor’u ağırlayacak. Çorlu ve Kocaeli taraftarlar maçı yakından takip edebilmek adına maçın yayın kanalını merak etse de bu konu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşadı.

Milyonlarca taraftar Çorluspor 1947 Kocaelispor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunu yanıtını ararken konu ile ilgili son gelişmeler sorunun cevabını da ortaya çıkardı. Peki, Çorluspor Kocaelispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler.

Çorluspor Kocaelispor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Çorluspor Kocaelispor maçının yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Bu nedenle maçı televizyondan izlemek isteyen milyonlarca taraftar bu imkandan yararlanamayacak. Yapılan açıklamalarda maç için herhangi bir anlaşmanın sağlanmadığı ve bu nedenle de maçın naklen bir şekilde yayınlanmayacağı ifade edildi.

TFF 1 Lig temsilcisi Kocaelispor 3. ligde mücadele eden Çorluspor 1947 karşılaşmasında mutlak favori olarak görülüyor

Çorluspor 1947 Kocaelispor Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Bugün oynanacak karşılaşmak saat 13.00 itibarıyla başlayacak.