Cristiano Ronaldo Futbolu Ne Zaman Bırakacağını Açıkladı

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak gösterilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemine yaklaşırken geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü futbolcu, sahalara veda edeceği döneme dair net ifadeler kullandı.

Kariyeri boyunca kulüp düzeyinde 805 gol atan Ronaldo, futbolun yaşayan efsaneleri arasında yer alıyor. Portekiz Milli Takımı formasıyla 140 gol barajını geçen ilk futbolcu unvanını da elinde bulunduran deneyimli oyuncu, kariyer hedefi olarak belirlediği 1000 gol hedefine adım adım yaklaştı. Ronaldo’nun toplam gol sayısı şu anda 942.

Geleceğine ilişkin soruları yanıtlayan Ronaldo, birkaç yıl daha sahalarda olacağını belirtti. Cristiano Ronaldo, “Birkaç yıl daha oynamak istiyorum ancak çok uzun değil. Hâlâ iyi performans sergiliyor, kulübüme ve milli takımıma katkı sağlıyorum. Devam etmemem için bir sebep yok. Emekli olduğumda her şeyimi vermiş olarak, dolu bir şekilde ayrılacağım.” ifadelerini kullandı.

Futbol kariyeri boyunca birçok rekorun sahibi olan Ronaldo, profesyonel futbol sahnesinde geçirdiği uzun yılların ardından hem kulüp hem de milli takım seviyesinde tarihe adını altın harflerle yazdırdı. 39 yaşındaki yıldız, futbolu bırakacağı güne kadar hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.