Çarşamba, Eylül 17, 2025

Son Dakika

2026’da Yeni Evlenecek Çiftlere 250 Bin Lira Destek 5 saat ago
Cedi Osman, Bir Süre Forma Giyemeyecek 6 saat ago
İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu 6 saat ago
OGM Prodüksiyon ve Star TV Soruşturması Rekabet Kurumu Tarafından Sonlandırıldı 7 saat ago
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası İkinciliğini İstanbul’da Kutladı 7 saat ago
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosunda Osimhen’e Yer Vermedi 8 saat ago
Gül Onat, Pankreas Kanseri Tedavisindeki Zorlu Süreci Anlattı 9 saat ago
AUZEF 2025 Güz Dönemi Ders Seçimleri ve Kayıt Takvimi Açıklandı 10 saat ago
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz’ın Sözleşmesi Uzatıldı 10 saat ago
Prim Günleri Eksik Olan Vatandaşların Dul ve Yetim Aylığı Riske Giriyor 10 saat ago

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe Maçının Tarihi Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavını 24 Eylül’de Dinamo Zagreb deplasmanında verecek; işte, sarı-lacivertlilerin ilk karşılaşmasına ilişkin detaylar...
Özge Tekeli
1 gün önce
0 0
Dinamo Zagreb – Fenerbahçe Maçının Tarihi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk sınavını Hırvatistan deplasmanında verecek. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki açılış mücadelesi, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Zagreb’de bulunan Maksimir Stadyumu’ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz netleşmezken, karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Fikstürü

Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında Dinamo Zagreb’in yanı sıra Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin fikstürü şu şekilde:

  • 24 Eylül 2025 Çarşamba, 22.00 – Dinamo Zagreb – Fenerbahçe

  • 2 Ekim 2025 Perşembe, 19.45 – Fenerbahçe – Nice

  • 23 Ekim 2025 Perşembe, 19.45 – Fenerbahçe – Stuttgart

  • 6 Kasım 2025 Perşembe, 23.00 – Viktoria Plzen – Fenerbahçe

  • 27 Kasım 2025 Perşembe, 20.45 – Fenerbahçe – Ferencvaros

  • 11 Aralık 2025 Perşembe, 23.00 – Brann – Fenerbahçe

  • 22 Ocak 2026 Perşembe, 20.45 – Fenerbahçe – Aston Villa

  • 29 Ocak 2026 Perşembe, 23.00 – FCSB – Fenerbahçe

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX