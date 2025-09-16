Dinamo Zagreb – Fenerbahçe Maçının Tarihi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk sınavını Hırvatistan deplasmanında verecek. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki açılış mücadelesi, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Zagreb’de bulunan Maksimir Stadyumu’ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz netleşmezken, karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Fikstürü

Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında Dinamo Zagreb’in yanı sıra Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin fikstürü şu şekilde: