Dünya Kupası’nda 9 Ekim Maç Programı Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği karşılaşmalarda bu akşam sahneye çıkacak takımlar ve maç saatleri açıklandı. 9 Ekim Perşembe akşamı oynanacak mücadeleler futbolseverlere dolu dolu bir heyecan sunacak.

9 Ekim Dünya Kupası Eleme Maçları

Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve yayın bilgileri şu şekilde:

Finlandiya – Litvanya | Saat: 19.00 | Yayın: Exxen

Avusturya – San Marino | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen

Belarus – Danimarka | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen

Çekya – Hırvatistan | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen

Faroe Adaları – Karadağ | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen

Güney Kıbrıs – Bosna Hersek | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen

İskoçya – Yunanistan | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen

Malta – Hollanda | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen

Gecenin en dikkat çekici mücadelesi ise Çekya ile Hırvatistan arasında oynanacak. İki takım da grupta avantaj elde etmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

A Millî Takım Gürcistan Maçına Hazırlanıyor

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan Türkiye A Millî Futbol Takımı ise bir sonraki karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Ekim’de Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın bilet fiyatlarını da duyurdu. Satışa çıkan biletlerin fiyat aralıkları şu şekilde belirlendi: