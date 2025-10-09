Dünya Kupası’nda 9 Ekim Maç Programı Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği karşılaşmalarda bu akşam sahneye çıkacak takımlar ve maç saatleri açıklandı. 9 Ekim Perşembe akşamı oynanacak mücadeleler futbolseverlere dolu dolu bir heyecan sunacak.
9 Ekim Dünya Kupası Eleme Maçları
Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve yayın bilgileri şu şekilde:
-
Finlandiya – Litvanya | Saat: 19.00 | Yayın: Exxen
-
Avusturya – San Marino | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen
-
Belarus – Danimarka | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen
-
Çekya – Hırvatistan | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen
-
Faroe Adaları – Karadağ | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen
-
Güney Kıbrıs – Bosna Hersek | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen
-
İskoçya – Yunanistan | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen
-
Malta – Hollanda | Saat: 21.45 | Yayın: Exxen
Gecenin en dikkat çekici mücadelesi ise Çekya ile Hırvatistan arasında oynanacak. İki takım da grupta avantaj elde etmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.
A Millî Takım Gürcistan Maçına Hazırlanıyor
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan Türkiye A Millî Futbol Takımı ise bir sonraki karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Ekim’de Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın bilet fiyatlarını da duyurdu. Satışa çıkan biletlerin fiyat aralıkları şu şekilde belirlendi:
-
Batı alt orta bloklar: 2.500 TL
-
Doğu alt orta bloklar: 2.000 TL
-
Batı alt ve doğu köşe bloklar: 1.750 TL
-
Doğu üst orta bloklar: 1.500 TL
-
Batı ve doğu üst köşe bloklar: 1.250 TL
-
Kuzey ve güney alt-üst tribünler: 900 TL