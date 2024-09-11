Dünyanın en iyi kulüpleri listesi her yıl yeniliyor. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) kontrolünde olan bu listede yeni güncelleme yapıldı. 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan güncelleme sonrasında en iyi takımlar sıralandı. Türkiye’de en yüksek başarıyı gösteren takım ise Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe listeye 25. Sıradan giriş yaptı.

İlk 25’e Fenerbahçe Damgası

Listenin açıklanması sonrasında Fenerbahçe’nin 25. sırada yer alması dikkatlerden kaçmadı. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe’nin Avrupa’da alacağı başarılı sonuçlar listede üst sıralara girmesini sağlayabilir.

Fenerbahçe’nin ardından gelen diğer Türk takımı ise Galatasaray oldu. 57. sırada yer alan Galatasaray’ı 105. sıradaki Beşiktaş ve 119. sıradaki Trabzonspor takip etti.

İşte listede ilk 10 takım

1- Real Madrid

2- Manchester City

3- Bayer Leverkusen

4- Atalanta

5- Barcelona

6- Atletico Madrid

7- Borussia Dortmund

8- Bayern Münih

9- Inter

10- Arsenal

25- FENERBAHÇE

57- GALATASARAY

105- BEŞİKTAŞ

119- TRABZONSPOR