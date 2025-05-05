Ebrar Karakurt’tan Rusya’da Tarihi Başarı: Çifte Kupa ve MVP Ödülü

Rusya’da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 2024-2025 sezonunda kulüp ve bireysel anlamda önemli başarılar elde etti. Takımıyla birlikte önce Rusya Ligi şampiyonluğuna ulaşan Karakurt, ardından Rusya Kupası zaferiyle sezonu çifte kupa ile tamamladı. Başarılı performansı sayesinde finalin ardından turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Kaliningrad’dan Üst Üste İki Final Galibiyeti

Rusya Ligi final serisinde Dinamo Kazan karşısında 2-0 geriye düşen Lokomotiv Kaliningrad, seriyi 3-2’ye getirerek şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Ligdeki bu tarihi dönüşün ardından takım, Rusya Kupası finalinde Dinamo Ak-Bars ile karşılaştı. Beş sete uzayan çekişmeli mücadelede Kaliningrad, 25-12, 23-25, 25-15, 20-25 ve 15-10’luk set sonuçlarıyla kupayı kazanarak 7 yıl aradan sonra bu başarıyı tekrarlamış oldu.

Ebrar Karakurt Sezonun MVP’si Seçildi

Kaliningrad’ın kupaya uzandığı karşılaşmada etkili performans sergileyen Ebrar Karakurt, Rusya Kupası’nın “En Değerli Oyuncusu” (MVP) ödülüne layık görüldü. Karakurt, bu ödülle birlikte sezon genelindeki başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Ebrar Karakurt, 2023-2024 sezonunda kırdığı sayı rekorunu bu sezon geliştirmeyi başardı. Önceki sezonu 798 sayıyla kapatan milli pasör çaprazı, 2024-2025 sezonunda toplamda 849 sayı kaydederek kendi rekorunu geride bıraktı. Ayrıca sezon boyunca tüm kulvarlarda ürettiği toplam 1000 sayı ile Rusya’da bu barajı aşan ilk kadın voleybolcu unvanını elde etti.