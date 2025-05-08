Emirhan Topçu ve Salih Uçan Adana Demirspor Maçında Yok

Beşiktaş, Emirhan Topçu ve Salih Uçan’ın sakatlıklarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, her iki oyuncunun da Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Oyuncunun sakatlığı, Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta ortaya çıkmıştı. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR tetkikleri sonucunda, Topçu’nun uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama olduğu belirlendi.

Diğer bir sakatlık haberi ise orta saha oyuncusu Salih Uçan’dan geldi. Uçan’ın sağ alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edildi. Sakatlık, 3 Mayıs tarihinde yapılan antrenman sırasında fark edildi. Uçan da hastanede yapılan MR görüntülemesi sonucunda tedavi sürecine alındı.

Beşiktaş kulübü, her iki oyuncunun tedavilerinin devam ettiğini ve Adana Demirspor karşılaşmasında takımda yer alamayacaklarını açıkladı.