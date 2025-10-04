Emre Belözoğlu, Rize Mağlubiyeti Sonrası İstifa İhtimalini Dile Getirdi

Antalyaspor, Süper Lig’in son haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’a 5-2 yenildi. Maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Belözoğlu, maç sırasında ve sonrasında hakem kararlarına tepki gösterdi ve takımın yaşadığı skor farkına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma ihtimaline ilişkin sinyal verdi.

Emre Belözoğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Geçen sezon ligin en yumuşak takımlarından biriydik, bu sene de devam ediyor. Ancak bu mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularım kadar, bence Türkiye’nin açık ara en kötü hakeminin de payı var. Ne kırmızı kartları gösterdi, daha 1. dakikadan itibaren bunu hissettirdi. Rizespor’u ayakta tuttu.

Bizim tam 5 golde 4 tane bireysel hatamız var. Bunun altında sadece oyuncuların performansı yok, benim de çıkarmam gereken paylar var. O anlamda başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin.

Son 2 hafta hariç işler iyi gidiyordu. Ancak Antalya’da bize karşı 2-3 haftadır bakışı hissediyorum. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin, başkanla konuşup gereğini yapacağım.”