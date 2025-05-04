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    Eskişehirspor, 3. Lig Biletini Mersin’de Kaptı

    Eskişehirspor, Mersin deplasmanında karşılaştığı Mezitli 33 Spor’u 1-0 mağlup ederek TFF 3. Lig’e yükselme hakkı elde etti.
    Özge TekeliBy Yorum yapılmamış1 Min Read

    Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, Mersin’de oynanan karşılaşmada Mezitli 33 Spor’u 1-0 mağlup ederek TFF 3. Lig’e yükselmeye hak kazandı.

    Mersin Stadyumu’nda oynanan ve şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesinde stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmayı sınırlı sayıda Eskişehirspor taraftarı tribünden takip etti. Mücadele saat 15.00’te başlarken, iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıktı.

    Maçın ilk yarısında taraflar gol bulmakta zorlanırken, özellikle Eskişehirspor’un baskılı oyunu dikkat çekti. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar arayan Eskişehir temsilcisi, zaman zaman Mezitli 33 Spor savunmasını zorladı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo yükselirken, 71. dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda Eskişehirsporlu Necati’nin düşürülmesi sonucu hakem Fatih Tokail penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Necati, 73. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi.

    Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Eskişehirspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak Bölgesel Amatör Lig 6. Grup şampiyonu oldu ve TFF 3. Lig’e yükselme sevincini yaşadı. Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüş yapmış oldu.

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    27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.

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