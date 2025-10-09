Esra Bozabalı, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Altın Madalya Kazandı

İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında Jandarma Gücü Tabanca Atış Takımı sporcusu J.Asb.Üçvş. Esra Bozabalı, Kadınlar 10 m Havalı Tabanca kategorisinde Türkiye’yi temsil etti.

Milli sporcu, turnuva finalinde Fransa karşısında 16-12’lik skor elde ederek takımına Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Türkiye Milli Takımı, elde edilen bu sonuçla altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, Avrupa genelinden birçok sporcunun katılımıyla tamamlandı ve Türkiye, Esra Bozabalı’nın başarılı performansı sayesinde önemli bir dereceler elde etti.