Perşembe, Ekim 9, 2025

Son Dakika

Dünya Kupası’nda 9 Ekim Maç Programı Belli Oldu 11 dakika ago
Esra Bozabalı, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Altın Madalya Kazandı 33 dakika ago
41 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama 48 dakika ago
Ümit Millî Takım Litvanya Karşılaşmasını Ücretsiz Oynayacak 2 saat ago
Bulgaristan – Türkiye Maçının Hakem Kadrosu Açıklandı 2 saat ago
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den Ayrılma Kararı mı Aldı? 3 saat ago
Yasemin Ergene Yeni Bir Aşka Yelken Açtı 3 saat ago
Galatasaray Manchester City Maçı Tarihi Netleşti 3 saat ago
İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes İmzalandı 4 saat ago
Otomotiv Sektörü Euro 7 Standartlarına Geçiş İçin Hazırlanıyor 4 saat ago

Esra Bozabalı, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Altın Madalya Kazandı

Jandarma Gücü sporcusu Esra Bozabalı, İstanbul’daki Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.
Özge Tekeli
33 dakika önce
0 0
Esra Bozabalı, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Altın Madalya Kazandı

İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında Jandarma Gücü Tabanca Atış Takımı sporcusu J.Asb.Üçvş. Esra Bozabalı, Kadınlar 10 m Havalı Tabanca kategorisinde Türkiye’yi temsil etti.

Milli sporcu, turnuva finalinde Fransa karşısında 16-12’lik skor elde ederek takımına Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Türkiye Milli Takımı, elde edilen bu sonuçla altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, Avrupa genelinden birçok sporcunun katılımıyla tamamlandı ve Türkiye, Esra Bozabalı’nın başarılı performansı sayesinde önemli bir dereceler elde etti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX