Eyüpspor’un Yeni Teknik Direktörü Orhan Ak Oldu

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Orhan Ak’ı getirdi. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Selçuk Şahin’in yerine deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kulüp Başkan Fatih Kulaksız transferi yaptığı şu açıklamayla sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu “Teknik Direktör Orhan AK ile prensipte önümüz’deki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16:00 da Kemerburgaz Eyüpspor tesislerimiz’de basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”

Son olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Orhan Ak, takımının başında çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmiş, 1.44 puan ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı.