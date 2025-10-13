Salı, Ekim 14, 2025

Son Dakika

Samsunspor’dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Tribün Desteği 23 dakika ago
TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak 1 saat ago
Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi 16 saat ago
Milli Maç Öncesi Kocaeli’de Tramvaylar Ücretsiz Olacak 16 saat ago
Ülke Genelinde Siber Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı 17 saat ago
Doğum İzni Uzayacak mı? Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu 17 saat ago
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek 17 saat ago
Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler 17 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? 18 saat ago
Bangladeş’te 50 Milyon Çocuk Tifo Aşısı Olacak 18 saat ago

Eyüpspor’un Yeni Teknik Direktörü Orhan Ak Oldu

Süper Lig’de zor günler geçiren Eyüpspor, Selçuk Şahin’in ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğunu Orhan Ak’a emanet etti.
Özge Tekeli
21 saat önce
0 0
Eyüpspor’un Yeni Teknik Direktörü Orhan Ak Oldu

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Orhan Ak’ı getirdi. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Selçuk Şahin’in yerine deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kulüp Başkan Fatih Kulaksız transferi yaptığı şu açıklamayla sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu “Teknik Direktör Orhan AK ile prensipte önümüz’deki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16:00 da Kemerburgaz Eyüpspor tesislerimiz’de basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”

Son olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Orhan Ak, takımının başında çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmiş, 1.44 puan ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX