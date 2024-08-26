Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’de bir sonraki haftadaki rakibi Corendon Alanyaspor oldu. Kendi evinde Antalya temsilcisini ağırlayacak Fenerbahçe’de tek hedef 3 puan. Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmanda iyi bir puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de oynanacak maç için Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi. Süper Lig 4. hafta müsabakalarında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Alanyaspor maç bilet fiyatları ve satış tarihi duyuruldu.

Fenerbahçe Alanyaspor Maç Biletleri Ne Zaman Satılacak?

Maç biletleri 27 Ağustos tarihi itibariyle satışa çıkacak. Maç biletlerinin satış takvimi şöyle;

27.08.2024 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

28.08.2024 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)

29.08.2024 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla genel satış

Fenerbahçe Alanyaspor Maç Bilet Fiyatları

Fenerbahçe Alanyaspor maç bilet fiyatları 900 TL’den başlıyor. En üst fiyat ise VIP olarak 14.500 TL.