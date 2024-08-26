Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’de bir sonraki haftadaki rakibi Corendon Alanyaspor oldu. Kendi evinde Antalya temsilcisini ağırlayacak Fenerbahçe’de tek hedef 3 puan. Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmanda iyi bir puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de oynanacak maç için Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi. Süper Lig 4. hafta müsabakalarında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Alanyaspor maç bilet fiyatları ve satış tarihi duyuruldu.
Fenerbahçe Alanyaspor Maç Biletleri Ne Zaman Satılacak?
Maç biletleri 27 Ağustos tarihi itibariyle satışa çıkacak. Maç biletlerinin satış takvimi şöyle;
27.08.2024 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)
28.08.2024 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)
29.08.2024 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla genel satış
Fenerbahçe Alanyaspor Maç Bilet Fiyatları
Fenerbahçe Alanyaspor maç bilet fiyatları 900 TL’den başlıyor. En üst fiyat ise VIP olarak 14.500 TL.
- KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL
- FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL
- FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 150,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL
- VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL
- MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL