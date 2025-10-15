Fenerbahçe, Alexander Sörloth Transferi İçin Girişim Başlattı

Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına hız vererek Alexander Sörloth’u gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de etkili performans sergileyen Norveçli golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor.

Yapılan değerlendirmelere göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı ve yerine Sörloth’u transfer etmeyi hedefliyor. Yönetim, oyuncu ile ön temas kurarak görüşmelere başladı. Alexander Sörloth’un onay vermesi durumunda transfer kısa süre içinde tamamlanacak.

Ancak Sörloth’un planları, Süper Lig’e yönelmekten ziyade Avrupa’daki seçeneklere öncelik tanımak yönünde. Atletico Madrid ile sözleşmeli olan Norveçli oyuncu, Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmeyi tercih ediyor.

Bu sezon Atletico Madrid’de toplam 495 dakika sahada kalan Sörloth, 2 gol kaydetti. Takımında genellikle hamle oyuncusu olarak görev alan golcü, performansıyla sınırlı sürelerde katkı sağladı.