Çarşamba, Ekim 15, 2025

Son Dakika

“Kuruluş Orhan” 29 Ekim’de Başlayacak 16 dakika ago
Fenerbahçe, Alexander Sörloth Transferi İçin Girişim Başlattı 52 dakika ago
İBB Ulaşıma Zam Yapıldı İddialarını Yalanladı 16 saat ago
Doğum İzni ve Babalık İzni İçin Yeni Düzenleme Meclis Gündeminde 16 saat ago
Capcom’un Bilim Kurgu Oyunu PRAGMATA 2026’da Geliyor 17 saat ago
2026 Ocak’ta Memur Maaşına Yüzde Kaç Zam Gelecek? 18 saat ago
Evcil Hayvan Kimliklendirme İşlemleri 31 Aralık Tarihinde Bitiyor 18 saat ago
Adana Merkezli Operasyonda Bayğaralar Suç Örgütüne Büyük Darbe 19 saat ago
Üniversite Öğrencilerine İŞKUR’dan Aylık 15 Bin TL Gelir Desteği 20 saat ago
Tarım Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 46,8’e Ulaştı 20 saat ago

Fenerbahçe, Alexander Sörloth Transferi İçin Girişim Başlattı

Fenerbahçe, etkili performans sergileyen Norveçli golcü Alexander Sörloth’u transfer gündemine aldı.
Özge Tekeli
52 dakika önce
0 0
Fenerbahçe, Alexander Sörloth Transferi İçin Girişim Başlattı

Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına hız vererek Alexander Sörloth’u gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de etkili performans sergileyen Norveçli golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor.

Yapılan değerlendirmelere göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı ve yerine Sörloth’u transfer etmeyi hedefliyor. Yönetim, oyuncu ile ön temas kurarak görüşmelere başladı. Alexander Sörloth’un onay vermesi durumunda transfer kısa süre içinde tamamlanacak.

Ancak Sörloth’un planları, Süper Lig’e yönelmekten ziyade Avrupa’daki seçeneklere öncelik tanımak yönünde. Atletico Madrid ile sözleşmeli olan Norveçli oyuncu, Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmeyi tercih ediyor.

Bu sezon Atletico Madrid’de toplam 495 dakika sahada kalan Sörloth, 2 gol kaydetti. Takımında genellikle hamle oyuncusu olarak görev alan golcü, performansıyla sınırlı sürelerde katkı sağladı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX